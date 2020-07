Reapertura de consulados de EEUU en México ¿Como será?

Compartir esta publicación













Consulados y embajadas en Estados Unidos cumplieron más de tres meses de que cerraron sus puertas a causa de la pandemia de coronavirus que golpea al país vecino y al mundo en general teniendo paro en sus operaciones que por lo general funcionan siempre con regularidad.

Con más de 3,869,000 contagios y 142,292 decesos actualmente, el Departamento de Estado reveló que se dará paso a la reanudación del trámite en los próximos días por lo que dará apertura a los consulados, ya sea finales de este mes o principios del próximo.

Mas sin embargo, no informó cuál será la fecha exacta del inicio de la emisión del documento, el cual es solicitado para visitar otras naciones.

La apertura de los consulados se llevará a cabo paulatinamente, por lo que estarán abiertos en ciertos horarios y zonas del país.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la incorporación de sus funciones se basará en la evolución de los contagios que tenga cada zona donde se localicen cada uno de los consulados de Estados Unidos.

“La embajada o consulado reanudará cuando haya recursos disponibles y sea seguro. Seguimos monitoreando las condiciones en cada lugar donde tenemos presencia”, destacó.

Aunque planean iniciar con la apertura del trámite, la autoridad estadounidense informó que las fechas podrían aplazarse o cambiar, pues depende del avance de la pandemia y de como esta s valla desarrollando en México.

Servicio de visas cancelado desde el 18 de marzo

En tanto, embajadas y consulados de EEUU en México cancelaron el servicio de visas por COVID-19 desde el pasado 18 de marzo, por lo que no se puede viajar a país vecino con una visa a menos que se trate de un ciudadano o residente permanente de Estados Unidos.

En todo el mundo, embajadas y consulados ya se preparan para prevenir contagios en los lugares de emisión de visa y reafirmarán medidas sanitarias como distanciamiento físico, autorización de diversas entrevistas al mismo tiempo, sanitización en todas las áreas, uso de cubrebocas, entre otras medidas de seguridad he higiene.

Consulados se prepararan con medidas altas de sanitización

La Embajada de EEUU en México dio a conocer que se puede solicitar una Visa de Emergencia, en los siguientes casos.

Tiene que obtener trato médico urgentemente en EEUU.

Tiene que acompañar a un miembro de la familia directo quien requiere tratamiento médico urgente. Entendiendo por familiar directo madre, padre, hermano, hermana, hijo, abuelo o nieto.

Un miembro de la familia directa en los EEUU tiene una condición médica seria y quiere urgentemente su presencia.

Tiene que asistir al funeral de un miembro directo de la familia.

Tiene que atender un asunto urgente de negocios que surgió de repente.

Cuando se solicite este tipo de trámite, el extranjero deberá demostrar que el motivo que alega es verídico y coherente, aportando los documentos que respalden esa información.

El cónsul analizará la petición, comprobará que la causa es real, y emitirá una respuesta en un plazo breve de tiempo.

Desde la Embajada recuerdan que el visado de emergencia no permite en ningún caso realizar un viaje turístico por EEUU, mudarse a ese territorio, estudiar o trabajar allí por lo que se reitera no sacarla si no es sumamente necesario o no es una emergencia de verdad.

