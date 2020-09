Reabren restaurantes, gimnasios y tiendas al 75% en Texas; en Laredo NO aplica

A pesar de que los contagios continúan en Texas, el gobernador ordenó la reapertura de restaurante, las tiendas y gimnasios hasta a un 75% de capacidad como parte de la apertura del estado aunque en Laredo aún no se aplicará esta medida y seguirán las restricciones.

Las empresas en algunas zonas del estado pueden aumentar desde hoy los límites de operación debido a que la pasada semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la nueva fase de reapertura porque el estado ha mostrado una baja en las hospitalizaciones por coronavirus.

Además de registrar menos del 15% en hospitalizaciones, un indicador que el mandatario utilizó para tomar la decisión.

Sin embargo, los bares permanecerán cerrados hasta nuevo aviso debido a que son un foco de contagios del virus, según dijo el gobernador.

“Hay texanos que quieren reabrir el estado a un 100%. Si se abre Texas sin seguridad, esto puede traer consecuencias. Hay que tomar medidas estratégicas para ofrecer a los texanos trabajo de manera segura”, dijo Abbott en conferencia de prensa al anunciar la nueva fase.

Sin embargo, la ciudades fronterizas el Valle del Río Grande y Laredo junto a la ciudad de Victoria, ubicada en el condado de Victoria no podrán unirse a la nueva fase de rapertura de restaurantes, tiendas y gimnacios que ordenó el gobernador debido a un aumento de casos de coronavirus en esas regiones, según el primer mandatario del estado.

La reapertura de Texas se da días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeran que creen la forma principal de propagación del virus es através del aire por medio de gotitas respiratorias o pequeñas partículas, como las de los aerosoles, que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira.

