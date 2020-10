Prevén autoridades de Laredo inminente reapertura de Puentes

LAREDO TEXAS.- Las autoridades de Laredo comenzaron a prepararse para la eventual reapertura total de los puentes internacionales el 21 de octubre y realizaron una junta con oficiales del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para establecer protocolos de seguridad contra el COVID 19.

El alcalde Pete Sáenz dijo que el Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud en Laredo y Richard Chamberlain, Director del Departamento de Salud, se reunieron con elementos directivos de CBP en el puerto.

Refirió que la idea es comenzar a preparar y conformar protocolos de seguridad contra el COVID 19 para aplicarlos en el cruce de visitantes a Estados Unidos por los puentes de Laredo.

Es posible que el Departamento de Salud instale un módulo para revisión de visitantes a fin de determinar si presentan síntomas de COVID 19 haciéndoles preguntas y tomándoles la temperatura corporal, lo que determinará si los dejan pasar.

Autoridades de Laredo enviaron una resolución a Washington pidiendo la eliminación de restricciones a viajeros no esenciales en los puentes internacionales, medida que se aplica desde el 21 de marzo debido a la pandemia del COVID 19.

Sáenz resaltó que la economía de Laredo ha sido duramente golpeada por esta situación ya que los ingresos del Sistema de Puentes se redujeron de manera drástica así como los impuestos sobre ventas y de hoteles.

Un estudio reciente determinó que sólo en el Sistema de Puentes la ciudad de Laredo registra una pérdida de 10 millones de dólares de marzo a septiembre y en total se dejaron de percibir unos 20 millones de dólares al cierre del año fiscal el 30 de septiembre al sumar las pérdidas en impuestos de ventas y de hoteles.

Apenas esta semana oficiales municipales acompañados por el Congresista Federal Henry Cuellar viajaron a la Ciudad de México para entrevistarse con altos oficiales del gobierno federal pidiéndoles la apertura total de los puentes.

We must come together to create a plan to reopen the border to ‘non-essential’ travel. I look forward to working with @DHSgov, border city officials & businesses in developing a strategy that focuses on our shared interest of protecting the lives & livelihoods of our communities. https://t.co/7A1PMGbgkO

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) October 9, 2020