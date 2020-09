Rebasa Laredo Texas los 12 mil positivos

Laredo Texas alcanzó ayer los 12 mil 25 positivos de Covid-19 con los últimos 197 casos confirmados por las autoridades de Salud. En cuanto a las defunciones, en las últimas 24 horas no se registró alguna, por lo que la cifra total de fallecimientos en el transcurso de la pandemia se queda en 250.

TE PODRIA INTERESAR: Analizan se permitan cruces no esenciales

De la cifra total de diagnósticos, se considera que 10 mil 939 ya se recuperaron, mientras que 718 aún siguen activos y de estos últimos 118 están hospitalizados; para detectar a todos esos pacientes la ciudad ha realizado hasta ahora al menos 39 mil 116 pruebas.

Por otro lado, en el último reporte del 5 de septiembre dado a conocer por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se revelaron 195 casos y 20 fallecimientos por Covid-19, pero ninguno de éstos de Nuevo Laredo, lo que no se traduce necesariamente en una ausencia de nuevos contagios o defunciones, pues éstos podrían a ser dados a conocer en un reporte futuro.

📌 Below is a list of locations that offer #COVID19Testing in #LaredoTX as 9/4. Each clinic has allocated supply of test and are subject to change, please contact each location for availability. For free testing new locations and dates will be announced soon.#CityofLaredo pic.twitter.com/uW39dNFmgG

— City of Laredo (@cityoflaredo) September 4, 2020