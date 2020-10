Mujer atropella y mata a dos hermanitos; paga fianza de 2 mdd y sale libre

CIUDAD DE MÉXICO.- La mujer que atropelló fatalmente a dos hermanos de 11 y 9 años de edad esta semana en Westlake Village, condado de Los Ángeles, pertenece a una destacada familia de especialistas médicos que dirige uno de los centros de quemaduras más destacados del país.

La mujer Rebecca Grossman pagó una fianza de $2 millones de dólares para salir de la cárcel pasada la medianoche del jueves.

La tragedia ocurrió la noche del martes cuando los seis miembros de la familia Iskander salieron a caminar por las calles de la afluente comunidad que se encuentra casi en el límite con el Condado Ventura.

Los niños Mark, de 11 años, y Jacob, de 9, iban por delante, uno en patines de ruedas y el otro en un monopatín, cuando fueron atropellados por un auto de lujo marca Merdeces en la intersección de Triunfo Canyon Road y Saddle Mountain Drive. El mayor de los niños murió en la escena y el otro horas después en un hospital.

Los reportes iniciales fueron que el auto de Grossman iba a gran velocidad posiblemente en carrera callejera contra otro vehículo.

El golpe fatal sobre los niños ocurrió sobre un crucero peatonal en una intersección sin semáforo pero en la que los autos deben detenerse cuando hay peatones. Los padres se habían quedado atrás y cuando escucharon venir al auto lograron proteger a sus otros dos hijos, Zach de 4 años y una bebé de 18 meses.

