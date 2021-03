¡Netflix anuncia nueva serie de Rebelde! Esto es lo que se sabe

Compartir esta publicación













Los fans de Rebelde se llevaron una gran sorpresa este lunes, pues Netflix anunció una nueva producción de la telenovela, ahora en formato de serie y con nuevo elenco.

La plataforma compartió un video donde se escucha una nueva versión del tema que anteriormente era interpretado por RBD para la producción de Televisa.

TE PUEDE INTERESAR: Ex RBD dijo que no cree en la vacuna contra Covid y que no se vacunará

“Así es, una nueva generación de ‘Rebelde’ llega a Netflix en 2022”, publicó Netflix junto al clip en el que se aprecia una versión modernizada del logotipo del drama mexicano.

La nueva producción de Rebelde que arrancó este lunes en Ciudad de México llegaría a Netflix en 2022 y por lo pronto se sabe que será protagonizada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

La serie será basada en la propiedad intelectual de Cris Morena Group y Dori Media Group, que posteriormente fue adaptada por Televisa en su exitosa telenovela.

La exitosa telenovela de “Rebelde” de Televisa, producida por Pedro Damián se transmitió en el año 2004 al 2006 y fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Así es, una nueva generación de 'Rebelde' llega a Netflix en 2022. pic.twitter.com/YJvTmFrFNp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 1, 2021