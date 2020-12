Rebrote deja 10 decesos en Nuevo Laredo y Laredo

Compartir esta publicación













Diciembre comenzó de manera fatídica para Laredo, Texas, con 236 nuevos contagios de Covid-19 y ocho fallecimientos más para llegar a 20 mil 280 casos positivos y un total de 411 defunciones desde que comenzó la pandemia, en marzo.

En Nuevo Laredo, el último reporte es de dos fallecimientos y siete nuevos casos.

El reporte del Departamento de Salud de Laredo indicó que el lunes se reportaron 20 mil 44 nuevos casos y el martes la cifra subió a 20 mil 280, lo que indica que hubo 236 nuevos contagios en la ciudad.

Además, la cantidad de fallecimientos subió de 403 a 411, es decir, se reportaron ocho decesos en 24 horas. Estas víctimas mortales son cinco del sexo masculino en edades de 50 a 80 años, y tres mujeres entre los 70 y los 80 años.

El rebrote de casos de Covid-19 en la ciudad es tan preocupante, que en dos días se han reportado 477 contagios nuevos y 12 muertes.

Las autoridades de salud informaron que se han aplicado 126 mil 510 pruebas de Covid, hay 20 mil 280 casos positivos, 18 mil 844 se han recuperado y hay además mil 25 personas con el virus activo. Un total de 147 permanecen internadas en hospitales, 47 en cuidados intensivos con una tasa hospitalaria muy alta del 28.1 por ciento.

Oficiales de salud insistieron a la población para extremar las medidas de prevención contra el virus, especialmente el uso de los cubrebocas, la distancia social de seis pies entre personas y no realizar reuniones sociales.

También se pidió lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar los saludos, los abrazos y los besos.

Mientras tanto, Nuevo Laredo inició el último mes del año con siete nuevos casos asociados a Covid- 19.

Asimismo en cuanto a defunciones se presentaron dos muertes en mujeres, de 50 y 60 años de edad.

Los nuevos siete casos de contagios son en cuatro hombre y tres mujeres, de edades entre los 23 y 57 años.

Por tanto la cifra creció a 2 mil 871 positivos, de los que 171 aún mantienen activo el virus.

El reporte del Departamento de Salud indicó que se han recuperado hasta la fecha 2 mil 364 personas, y el número de disfunciones sube a 336, mientras que continúan 45 personas en investigación.

Sin embargo, vale la pena aclarar que en los hospitales de la ciudad se ha reportado un ligero incremento de personas que acuden a consultas por sospecha de Covid, pero hasta el momento en su gran mayoría han sido resfriados comunes, pese al tiempo invernal y los cambios de temperaturas.

No obstante, la Secretaría de Salud continúa haciendo un llamado a la sensibilización social para aprovechar la época decembrina y mantenerse en casa, evitar salidas innecesarias, fiestas y posadas.

Asimismo las autoridades siguen pidiendo no relajar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, mantener la sana distancia, evitar tocarse la cara con las manos sucias, no saludar de mano, abrazo o beso, mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes y no exponer a niños y adultos mayores en la calle o espacios públicos.