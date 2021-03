Rechazan en Laredo eliminar cubrebocas

LAREDO, TEXAS.- Ante el anuncio del gobernador Greg Abbott para eliminar el uso de cubrebocas en lugares públicos a partir del 10 de marzo, diversos grupos y organizaciones en Laredo formaron un frente común para seguir usándolos.

La campaña “Yo prefiero usar una máscara” comenzó a circular ayer de manera muy visible en las redes sociales uniéndose cientos de personas que pusieron sus fotos en los perfiles utilizando un cubrebocas para demostrar el apoyo a su utilización.

Negocios, oficinas privadas, distritos escolares, médicos, oficinas de gobierno y particulares ya expresaron su apoyo para continuar utilizando máscara o tapabocas como una forma de prevenir contagios de Covid-19.

“Creo que todos ya aprendimos la lección y sabemos que el uso del cubrebocas es fundamental para evitar la propagación del virus y debemos usarlo al menos hasta tener a 75 por ciento de la población vacunada contra el Covid”, dijo Marte Martínez, médico y activista.

El también Regidor del Distrito 6 agregó que si bien el Gobernador de Texas anunció que eliminará la restricción, esto no quiere decir que no se pueda usar y cada quien deberá tomar la decisión de cuidarse y de cuidar a su familia.

En el Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) se informó que pese al anuncio del gobernador Abbott, en las escuelas y oficinas de este distrito se continuará pidiendo el uso de cubrebocas a empleados, visitantes y estudiantes porque es un requerimiento de la Agencia de Educación de Texas (TEA).

También se informó que en el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD) el uso de tapabocas se mantiene como obligatorio a menos que la TEA haga una indicación contraria.

Víctor Treviño, médico y autoridad de salud en Laredo, dijo que desde el punto de vista sanitario el uso de cubrebocas es fundamental para combatir la pandemia y ha sido clave para reducir el número de contagios en la comunidad, por lo que recomendó seguir usándolo.

Por su parte, la cadena de tiendas HEB emitió un comunicado en el que indicó que si bien ya no se exigirá a los clientes el uso de máscaras a partir del 10 de marzo, sí se recomienda hacerlo. Los empleados y proveedores sí deberán usarlo mientras estén en las tiendas.

“Aunque ya no existe una orden de máscaras en todo el estado, HEB cree que es importante que las máscaras se usen en espacios públicos hasta que más tejanos y nuestros socios tengan acceso a la vacuna Covid-19”, se informó en un comunicado del corporativo.

Wawi Tijerina, Comisionada del Precinto 2 en Webb, consideró que el uso de cubrebocas debe continuar, en especial por la cercanía de las vacaciones de Spring Break y del Domingo de Pascua, por lo que pidió a la comunidad seguir usándolo para cuidarse y cuidar a los demás.

“En mi oficina yo ya pedí a los empleados que sigamos usando el cubrebocas para protegernos”, dijo.

Los regidores Mercurio Martínez III y Alberto Torres Jr. se fueron duro contra la decisión del gobernador de Texas a quien acusaron de irresponsable y de tomar una decisión prematura que puede costar muchas vidas.

La orden del gobernador Abbott sólo incluyó lugares públicos por lo que las empresas, hospitales, tiendas y cuerpos de gobierno pueden decidir continuar con la exigencia del cubrebocas.

