Rechazan millennials a políticos en Nuevo Laredo

Un estudio realizado por investigadores con la participación de 202 jóvenes de Nuevo Laredo mostró un escaso interés de ellos por la política.

“La generación ‘Y’ o ‘millennials’ y por la generación ‘Z’ o ‘post-millennials’, quienes quizá no participan en la política por no percibir un beneficio social asociado con la emisión del voto”, destaca el estudio publicado en la Daena: International Journal of Good Conscience en mayo.

La investigación “Diseño y Validación de instrumento para identificar las causas del Abstencionismo Electoral Municipal en jóvenes”, la realizaron los académicos Roberto Rafael Lobo y Manuel Barragán en 2008.

SIN PROPUESTAS

“Las respuestas de los 202 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad encuestados sugieren que las causas psicológicas tales como la desconfianza en el sistema político, la falta de representatividad y la falta de propuestas atractivas tanto de partidos como candidatos, son las principales causas que motivan el abstencionismo en este grupo de electores”, detalla el documento.

En segundo plano, señalan que se encontraron las causas racionales seguidas a su vez de las causas sociológicas.

“A pesar de que existe legislación vigente que compromete a los ciudadanos a ejercer su voto de manera libre y secreta, además de que la misma ley identifica como infractores a aquellos que induzcan a la abstención del voto, en México se han registrado indicadores significativos de abstencionismo durante los sufragios tanto nacionales como estatales”, explican.

“A nivel municipal, se llega a identificar municipios con un abstencionismo mayor al 50 por ciento”, revelan.

A pesar de ser mayoría en la lista nominal del INE en Nuevo Laredo, son el grupo de ciudadanos que menos participa con su voto, identificándose dos subsegmentos en la juventud tamaulipeca: aquellos con un marcado desinterés, que incluso ni credencial para votar tienen y, aquellos otros interesados en en participar en la democracia y en cuestionar candidaturas, detallan.

BAJA EN PARTICIPACIÓN

Los académicos Roberto Rafael Lobo y Manuel Barragán explican que Tamaulipas, junto con Coahuila, Chihuahua y Baja California conforman un clúster de abstencionismo electoral en la frontera norte, el cual es el segundo mayor eb el país, sólo superado por el clúster centrosuroeste conformado por Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Michoacán).

“Si bien la tendencia del abstencionismo varía en cada entidad federativa, en el caso de particular de Tamaulipas existe una tendencia de participación electoral a la baja, es decir, cada vez es más alto el porcentaje de abstencionismo en Tamaulipas, sobre todo en lo que respecta a las elecciones municipales”.