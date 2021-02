Reciben fondos para entrenar a los empleados

Directivos del Colegio de Laredo (LC) recibieron fondos de la Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) para ofrecer a los negocios locales la oportunidad de entrenar gratis a sus empleados durante la pandemia de Covid-19.

Gracias al Fondo de Desarrollo de Habilidades Covid 19, la agencia TWC dará entrenamientos rápidos a los empleados de los negocios para mejorar sus habilidades o enseñarles cosas nuevas para tener otras oportunidades laborales.

El Colegio de Laredo aplicó para ser una de las agencias que se encargue de los entrenamientos y obtuvo la cifra más alta disponible de 250 mil dólares para esta iniciativa especial.

Los entrenamientos se administrarán por parte del Centro de Desarrollo Económico de LC y por parte del Departamento de Educación Continua.

Los directivos colegiales usarán los fondos para dar inicio a un programa especial de capacitación laboral.

“Nuestro colegio sigue al frente para dar entrenamiento a nuestra fuerza laboral en este tiempo de pandemia, esta crisis ha hecho que sea muy necesario capacitar mejor al personal, estos entrenamientos ayudarán a revitalizar la economía”, dijo el doctor Ricardo Solís, residente de LC.

Los entrenamientos se van a concentrar en tres industrias, la de cuidados de la salud, logística y negocios pequeños. Se ofrecerán cursos especiales para cada industria en específico ya sea de atención al cliente, sobre seguridad de Covid, manejo de programas computarizados y hasta cursos para choferes profesionales de camiones.

Los negocios pueden entrenar a sus empleados actuales así como a quienes despidieron por la crisis económica del Covid. Para ser elegibles, los dueños de los negocios deben estar al corriente en el pago de sus impuestos al estado y a cada empleado se le pueden destinar hasta 2 mil dólares de apoyo para su entrenamiento laboral.

No hay un límite para la cantidad de empleados que pueden ser enviados a los cursos que se ofrecerán hasta agotar los fondos.

“El Centro de Desarrollo Económico de LC ya está listo para ofrecer esta grandiosa oportunidad de entrenamiento gratuito para beneficiar a la comunidad de negocios”, dijo el director de relaciones externas de LC, Michael González.

Para mayores informes los interesados pueden enviar un e mail a [email protected] Aparte se realizará un webinar el miércoles 3 de marzo desde las 10 de la mañana y los que quieran registrarse pueden visitar www.laredo.edu/ edc y buscar el enlace de “Covid-19 Resources.”

