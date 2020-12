Reciben vacuna contra Covid-19

Compartir esta publicación













Los médicos José Jonás Villarreal Galván, especialista en gastroenterología y Gabriela Olmos, anestesióloga, fueron de los primeros médicos de Nuevo Laredo y Estados Unidos en aplicarse la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Moderna. Ambos recibieron este biológico en septiembre como primera dosis y la segunda en octubre, presentando síntomas leves.

Villarreal participó en la tercera fase junto a 398 personas –personal de salud- en el protocolo de Moderna con la tecnología denominada “RNA Mensajero”, un nuevo grupo de biológicos que se aprobaron casi a la par que las vacunas de Pfizer.

“Fuimos invitados al protocolo de Estados Unidos y Laredo, Texas, entre casi 400 participantes de la fase 3 que se divide en dos partes, la mitad recibió el placebo con solución salina y la otra mitad la vacuna, como previamente ya estaba publicada la información de la vacuna de Moderna”, explicó el galeno, a quien se le confirmó que era parte del grupo efectivamente inoculado.

Agregó que como médico “sabes cuándo te tocó la vacuna por los síntomas que tú sientes, la primera vacuna me fue aplicada en septiembre, -la reacción de ésta fue diferente de las vacunas de la influenza y de las que hemos recibido-, un dolor poco más fuerte, que dura aproximadamente unos siete días, y los primeros dos días sí es incapacitante para alzar el brazo”.

Dijo que por parte de Moderna un 60% de los efectos colaterales en la primera aplicación son generalmente leves y están asociadas al cansancio o dolor muscular. “A mí en lo particular me dio un poquito de fiebre que me duró 37/38 sólo un día, y a la semana ya andaba normal, pasan las cuatro semanas de la primera aplicación y nos mandaron hablar para la segunda aplicación, generando dolor en la zona de la aplicación, que es lo más frecuente, un día con fiebre de 38 grados, y un día y medio de molestias, dolor muscular y después de tres días todo desapareció y pude hacer mi vida normal”.

Indicó que este laboratorio es muy cuidadoso y maneja un control especial, y a través de una APP se monitorean los síntomas de los participantes, por lo que está citado dentro de dos años para la valoración de los anticuerpos que se hayan formado.

EXCEPTISISMO

Las vacunas fueron elaboradas y producidas en un tiempo récord que creó escepticismo en la gente ya que, para darse una idea, la de la rubéola se tardó de 6 a 10 años en desarrollarse, y ahora del aislamiento al virus la aplicación fueron 40 días. La primera fase se realizó en marzo.

“Esto fue en 40 días, la efectividad hay que tener mucho cuidado cuando se habla de efectividad, este protocolo y la mayor parte de éstos.” , dijo.

Considero que es muy importante participar en este tipo de protocolos y más cuando las personas son de alto riesgo como médicos, camilleros, enfermeros, diabéticos, hipertensos, obesos, mayores de edad, personas de los asilos, ya que son un grupo de muy alta vulnerabilidad y no se tienen muchas opciones.

Señaló que será el tiempo el que juzgue la efectividad de cada una de estas vacunas, pero el mejor medidor será cuando se haga una vacunación masiva entre la población y se vean los efectos colaterales.

“ Y si nos da un 70 por ciento de efectividad ya es bueno, ya que te protege más que no tenerla, y cuando el 70% de la población esté vacunada o inmunizada de covid, el virus se va a dejar de transmitir, en este punto tengo varios compañero médicos que se contagiaron durante el protocolo y los síntomas fueron leves, lo importante es no llegar al hospital o con neumonía, por eso es importante aplicarse a las personas con vulnerabilidad alta, ancianos, diabéticos, hipertensos obesos, doctores, enfermeras y el futuro dirá la efectividad de cada una de ellas “manifestó el galeno.

Reconoció que actualmente todo está muy politizado y con ideas erróneas de las vacunas, y en lo personal digo; “No me quise arriesgar y participé para poner un granito de arena en este protocolo y al final sale un 95 % es bueno”.

El estar vacunados, afirmó Villarreal no representa tirar el cubrebocas, la careta, y decir estoy listo, es un medio sólo de formar anticuerpos, ya que a la larga es cuando se verá su efectividad, si nos vamos a estar vacunando cada año, como la influenza, dado que la Organización Mundial de la Salud – OMS- considera una enfermedad endémica que va a estar siempre como nosotros como el VIH, como todas las que han surgido, es una enfermedad que vino a revolucionar las enfermedades respiratorias por lo que debemos seguirnos cuidados, como lo hacen los asiáticos que usan siempre el cubrebocas”.

Considero que las vacunas ARN Mensajero de Laboratorio Moderna, Pfizer, Oxford y Johnson / Johnson son altamente confiables porque se cuenta con evidencias y documentación de sus investigaciones, a diferencia de la china y la rusa que no han publicado nada.