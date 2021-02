Recolectores de basura rescatan a niña secuestrada por un pederasta

ESTADOS UNIDOS.- Dos recolectores de basura ayudaron a rescatar a una niña de 10 años que fue secuestrada por un delincuente sexual. Al reconocer el vehículo del secuestrador, bloquearon su camino usando su camión de basura. Los hechos ocurrieron en New Iberia Parish, Louisiana.

Jalisa Lasalle, una niña de 10 años, fue secuestrada por un pederasta. Cuando las autoridades dieron parte a la población para solicitar su ayuda en un intento por capturarlo, Dion Merrick y Brandon Antoine memorizaron el modelo de auto en el que el delincuente se había dado a la fuga.

Dion Merrick and Brandon Antoine, while working their usual trash route in New Iberia Parrish, Louisiana, helped to save a little girl from a kidnapping. https://t.co/TqmbID9iR7 pic.twitter.com/w9eR0CRxVI

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) February 10, 2021