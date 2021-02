Dan recompensas a ciudadanos por colaborar

En enero, Laredo Crime Stoppers, repartió 4 mil 50 dólares en recompensas a los residentes que se han decidido y colaboran combatiendo al delito en la ciudad, telefoneándoles al número 727-TIPS para delatar a maleantes y conductas antisociales.

El programa civil de recompensa en efectivo, cumple este año, sus primeros 40 en Laredo, trabajan de la mano de la Policía de Laredo…

Y acaban de renovar mesa directiva, Colleen Rodríguez, directora ejecutiva del programa dijo que el Buró Directivo ahora está encabezado por Chantell Liles, como titular y Flor Mayela Hernández, como segunda responsable.

Jonathan González es el tesorero, Gloria Moreno es la secretaria y Alma Gloria Hinojosa la oficial ejecutiva, a quienes en conjunto, este martes 9, el juez de Paz, Oscar Liendo les tomó el juramento.

“El año pasado nuestra agrupación se adaptó de inmediato a las condiciones debido a la pandemia de Covid-19, estuvimos trabajando sin desmayo, duro, para convencer a más gente a decidirse a denunciar a los delincuentes de su entorno”, dijo Rodríguez.

La toma de protesta fue a distancia, en multiconferencia entre los actores del juramento.

En esa misma reunión se decidió pagar dos recompensas por un monto de mil 400 dólares, una tiene que ver con una mujer que fue detenida en el checkpoint de la carretera, en poder de mil 819 pastillas de Xanax.

La otra es de un vendedor menudista de heroína y crack o cocaína en piedra. En enero, se recibieron 70 llamadas de ciudadanos anónimos, las cuales derivaron en 74 seguimientos, efectuándose 11 arresto, ocho casos fueron aclarados y se emitieron cinco denuncias públicas de búsquedas de sospechosos.

LCS inició en esta ciudad el año 1981 y ahora 40 años después, continúan trabajando con la Policía de Laredo para combatir el delito en sus calles y retirar a los maleantes.

🚨 Laredo Police Department UPDATE: Here is the COVID-19 business and parks compliance inspections from January 27 through February 2, 2021. To report any potential or observed violations of the health order, call the Laredo Police Department non-emergency number at 956-795-2800. pic.twitter.com/Nl608SOZCY

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 11, 2021