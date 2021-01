Récord de contagios en Laredo, mueren 17 en ambas ciudades

LAREDO, TX.- El Covid-19 estableció ayer un nuevo récord de contagios en 24 horas con 577, e impuso marca de hospitalizados con 231.

El reporte del Departamento de Salud indicó que la cifra de positivos subió de 30 mil 015 el lunes a 30 mil 592 el martes, para un récord de 577 nuevos contagios.

La marca anterior de casos en 24 horas era de 569, establecida el 9 de diciembre del 2020.

El informe indicó que se han aplicado 215 mil 866 pruebas, hay mil 922 personas con el virus activo y se han recuperado 28 mil 130.

El informe añadió que se reportaron siete defunciones en las últimas 24 horas, para llegar a 12 en dos días y a 540 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Las muertes correspondieron a cuatro hombres de 40 a 70 años y tres mujeres entre 50 y 70 años.

Nuevo Laredo reportó ayer a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, 10 muertes y 38 nuevos contagios asociados al Covid-19.

De las 10 defunciones, seis ocurrieron entre el 19 y 22 de diciembre, mientras que cuatro corresponden al 8 y 9 de enero del año en curso.

Hasta ahora se han dado a conocer 29 defunciones correspondientes a enero del 2021, es decir, casi tres defunciones diarias en promedio.

COVID-19 UPDATE (01/12): Hospitalization rate is at 46.14% (+12 hospitalizations from 01/11) with 79 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/Zfgi4W1YGT

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 12, 2021