¡Creatividad sin límites! En stop motion y con Legos recrean golpiza en combi

Cientos de usuarios compartieron la animación de la combi realizada con legos, no obstante se desconoce el nombre del ingenioso productor.

El día de ayer a través de las redes sociales, se viralizó una grabación en la cual se observa que pasajeros de una combi en la México- Texcoco sometieron y golpearon a un asaltante. Un usuario anónimo recreó la escena de la combi con legos

“Venías muy leoncito, ¿no?”, señaló uno de los pasajeros, mientras los golpes continuaban

Muñecos Lego y la combi

Ante las imágenes, los usuarios se dieron a la tarea de agregarle música al producto audiovisual, crear memes e incluso alguien realizó un stop motion.

¡La creatividad mexicana no tiene límites!

Por otro lado, un usuario escribió y grabó una canción de cumbia sobre el hecho que ocurrió el pasado viernes 31 de julio, en una combi del Edomex.

“Espero aprender de esta forma la lección, no quiero pasar tres minutos más de horror (…) quise salirme, 17 mil p*tazos, en bola me agarraron, 17 mil p*tazos, sentí iban a matarme,17 mil p*tazos, no pude ya bajarme”, es una parte de la elocuente canción realizada con la melodía de 17 años de los Ángeles Azules.

Memes, videos ya hasta una cumbia surgió de la golpiza que recibió el ladrón que pretendía asaltar una combi en la carretera México-Texcoco. Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/diUDOFNKvU — Hoy Estado de México (@HoyEstado) August 4, 2020

PODRÍA INTERESARTE: Identifican a ladrón de combis golpeado: cumple años el jueves

¡Ojalá los memes nunca desaparezcan!

Aquí la recopilación de los audiovisuales y memes más originales que se difundieron en las redes sociales.

#Video 📹 Los mejores memes por la golpiza al ladrón de combi en Texcoco https://t.co/36SBkOfBvc pic.twitter.com/PtMRlQ4n6N — El Universal (@El_Universal_Mx) August 4, 2020

#NoMemes

Los mejores memes se dieron tras el video viral del ladrón que fue golpeado en la combi, ¡tienes que verlos! 😳😅 EN VIVO ➡ https://t.co/JyxOIOBgFB pic.twitter.com/3jYP2DaSGy — La Bola del 6 (@LaBolaDel6Tv) August 4, 2020