Recuerdan al amigo, compañero y médico

La muerte del doctor Rolando Ruiz de la Garza ha causado conmoción entre las familias neolaredenses y la comunidad médica, quienes lo recuerdan y se despiden de él compartiendo fotografías, recuerdos y testimonios que lo llevaron no sólo a traer a este mundo decenas de niños, sino también por salvar muchas vidas de sus pequeños pacientes.

Armin San Miguel, quien también es neonatólogo y compartió los pasillos y quirófanos de un hospital y la amistad con el médico expresó que: “Rolis siempre muy responsable y nunca decía no al trabajo, su orgullo eran sus hijos y su familia… yo le decía que sus hijos eran sus amiguitos porque siempre jugaba videojuegos con ellos…

Cuando cayó al hospital por Covid-19 no dudé en ir a visitarlo, estaba solo en un cuarto con la mascarilla de oxígeno y me dijo: ‘padrino tengo mucho miedo’… no se dijo más, sólo lloramos los dos… me duele mucho su partida y espero volverlo a ver. Pido a Dios mucha fortaleza para su esposa, sus hijos y su familia”.

Niria González, quien acudía con el pediatra, expresó su sentir y agradecimiento, pues por él su hijo está con vida.

“Es un día muy triste para todas las personas que tuvimos la fortuna de cruzarnos en su camino. Yo te conocí así, de 17 años y al igual que todos nosotros estabas lleno de ilusiones al iniciar nuestras carreras como médicos, una persona sumamente amable e inteligente. Fuiste un verdadero héroe, salvar incontables vidas, muchas veces sacrificando tu propio bienestar”, manifestó por su parte Ericka Elizondo.

Desde que Ruiz de la Garza inició su lucha contra el coronavirus, las familias neolaredenses se sumaron en una infinidad de campañas para recaudar fondos y ofrecer su ayuda, pues nada se comparaba con todo lo que hizo él al salvar las vidas de tantos pequeñitos, por lo que una manera de agradecer tanto amor a sus niños, es compartir experiencias y recuerdos, y una infinidad de fotografías, que quedarán en el recuerdo de cada uno de sus pequeños pacientes y sus seres queridos, hechos que lo mantendrán vivo en la memoria y vida de cientos de personas de Nuevo Laredo y la región quienes sobrevivieron gracias a su loable labor.

¡Descanse en paz, doctor Rolando Ruiz de la Garza!