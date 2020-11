Reducirán maquilas vacaciones decembrinas

Compartir esta publicación













De cara al último trimestre del año y debido el cierre parcial que hubo por la pandemia, la industria maquiladora contempla para diciembre descansar únicamente los días feriados y mantener activa a la base trabajadora con el fin de ponerse al corriente en la entrega de productos, reconoció Luis Eduardo Martínez López, secretario general del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo.

“El cierre parcial que hubo (en el sector maquilador), generó un retraso en la entrega de productos, probablemente estemos abriendo. Lógicamente que hay gente que ya tiene tiempo pagado para diciembre por el concepto de vacaciones, se le estará pagando tiempo extra al 200 por ciento como se maneja por ley”, adelantó el dirigente sindical.

Dijo que son alrededor de 24 mil personas ya reincorporadas a sus centros de trabajo, en el regreso a la normalidad dentro de la industria maquiladora.

Luego de que se abrieron más plazas de empleo, Martínez López descartó un recorte de personal por parte de las empresas maquiladoras.

“No, ya no estamos contemplando ningún recorte; afortunadamente el retraso del producto que se generaba en las diferentes plantas vino a dar que se necesitan personas, se necesita mucha mano de obra para ir recuperando el stock (existencia) que tenían. Nada de lo negativo está en la mesa, no tenemos indicios de que eso vaya a ocurrir y queremos pensar que el año que viene va a ser todavía mejor. Tenemos la oportunidad de ser mejor”, detalló.

Admitió que aún tienen personas vulnerables: “Tenemos gente que está en casa, eso quiero recalcar, cuidando de antemano que la gente muy vulnerable no regrese a trabajar hasta que se encuentre en una situación mejor y que verdaderamente pueda desarrollarse en la función que desempeñaba”.

Agregó, que dentro de la industria maquiladora se sigue con el mismo protocolo de sanitización a la hora de entrada, así como a la hora de salida, así como en los camiones de personal

“El Comité Ejecutivo está al pendiente de que la situación se esté llevando a cabo conforme lo marca la ley sanitaria”, dijo finalmente.