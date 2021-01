Novia le regala boleto de lotería, gana y ahora le exige premio

Compartir esta publicación













Una mujer le compró a su novio un boleto de lotería que resultó premiado, por lo que la mujer solicitó que le diera a ella las ganancias.

La mujer le regaló a su pareja un boleto de “rasca y gana” de la Lotería Nacional para Navidad, que terminó siendo premiado con unos $800 dólares.

El dilema moral de esta historia fue compartido en la cuenta de Instagram MoneySavingExpert por la hermana del hombre. Ella creía que su hermano merecía quedarse con el premio para él, ya que era un regalo, pero otros en línea tenía opiniones diferentes.

“La novia de mi hermano piensa que él debería darle algo del dinero, porque ella compró el boleto y se lo regaló, pero creo que debería quedárselo porque la tarjeta era un regalo”, escribió la hermana.

Según informa The Mirror, la publicación dividió a cientos de usuarios de Instagram, pero aunque muchos se pusieron del lado del hombre, algunas personas dijeron que “si él la quiere, estará feliz de compartirlo”.

Otras personas dijeron que no tiene por qué repartir el premio, ya que no lo compartiría si fueran unos jeans. Fue un regalo y no le debe nada, concluyeron muchos usuarios.