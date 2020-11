Regaló uno de sus riñones a su madre por su cumpleaños, pero lo acabó recibiendo un desconocido

Regaló un riñón a su madre por su cumpleaños. La mujer padece insuficiencia renal y durante tres años ha tenido que someterse a diálisis

Un vecino de la ciudad estadounidense de Nashville (Tennessee) regaló uno de sus riñones a su madre con motivo de su 66 cumpleaños, pero problemas de incompatibilidad con el órgano impidieron que el transplante culminara con éxito, informa la prensa local.

A finales de septiembre, Howard Smith Jr. decidió dar una sorpresa a su madre Geraldine, quien durante tres años ha tenido que someterse a diálisis.

Man donates kidney to his mother for her 66th birthday https://t.co/UWr6Di8GFp

— Jim Myers (@kidneystories) November 5, 2020