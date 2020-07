Regina Blandón causa polémica por apoyar el aborto legal

Compartir esta publicación













Regina Blandón encendió las redes sociales tras mostrarse a favor del aborto legal.

La actriz provocó el enojo de muchos de los seguidores de su cuenta de Instagram y Twitter, al publicar una fotografía en la que aparece con un pañuelo verde junto a un mensaje, pues hoy, en la Suprema Corte se discutió lo de un amparo que permitiría a las mujeres a acceder al aborto legal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Regina Blandón, protagonista de la serie sobre caso Paulette?

El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una… https://t.co/TS4tq6C5WM — Regina Blandón (@ReginaBlandon) July 29, 2020

“El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (…) Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya”, compartió la actriz en sus redes sociales junto a la fotografía.

La postura de la actriz provocó el enojo y la decepción en algunos de sus fans, al punto de que comenzó a perder seguidores en sus redes.

Algunos seguidores opinaron distinto a Regina blandón y defendieron su idea:

“Respetos cada opinión y cada decisión, en lo personal, jamas apoyaría un aborto.”

“¡Madre mía! Jamás pensé que apoyaras el asesinato legal… Pregúntate si tú mamá te hubiera abortado, no serías quien eres.”

TE PUEDE INTERESAR: Regina Blandón ‘Bibi’ ¿Embarazada? levanta sospechas con foto en bikini

“Que lamentable! La vida es primero, ningún no nacido ha decidido venir al mundo por arte de magia. La que lo lleva en el vientre lo permitió. Por eso este mundo está patas arriba. Dejamos de defender lo vital… para defender lo amoral.”

Este miércoles, con cuatro votos en contra, se desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal local para despenalizar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas bajo cualquier causa.