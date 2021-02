Regio gasta 20 mil pesos para vacunarse en Texas y se la niegan

Compartir esta publicación













Debido a que padece hipertensión, un regio decidió ir a San Antonio, Texas a aplicarse la vacuna, sin embargo, al llegar allá se llevó una “sorpresa”, pues le negaron la vacuna.

Fernando, un habitante de Santiago, Nuevo León, y quien decidió omitir su nombre completo, solicitó una cita para aplicarse la vacuna contra Covid, la cual le quedó para el miércoles 27 de enero a las 10:30 horas.

No obstante, ante el creciente número de extranjeros -entre ellos muchos regiomontanos- que cruzan la frontera para vacunarse contra el Covid-19, el estado de Texas, en Estados Unidos, ya está aplicando el criterio de su gobernador, Greg Abbott, en el sentido de que “las dosis son para los texanos”.

Por lo que, el pasado miércoles, un día después de que el mandatario texano hizo la mencionada declaración, Fernando fue rechazado en el drive thru del Alomo Dome, de San Antonio, Texas.

“Llegue Alamo Dome, ahí en San Antonio, haces filas en el coche, llegabas a un módulo en el mismo coche, donde te preguntaban la confirmación de la cita, era un código QR donde te lo escaneaban y ya de ahí podías pasar a la segunda fase.

TE PUEDE INTERESAR: Cinco niños y un adulto mueren durante un tiroteo en Oklahoma

“Y llega un voluntario y me pregunta que cuántos años tengo, le digo que tengo 52 y me dice: ´Okey´; a los tres minutos llega un paramédico y me dice: ´oye, ahorita la fase de las vacunas aquí en Texas es para gente mayor de 65, lo cual tú no aplicas´, a lo que le contesto que también la fase 1 B es la de mayores de 16 años, pero con alguna condición crónica que pudiera poner en riesgo la salud por infectarse del Covid.

“Después me preguntó: ´¿usted qué tiene?´, Y yo le dije que tengo hipertensión, lo cual es cierto, desde los 27 años que me dieron ciertas arritmias y desde los 27 años estoy tomando medicina para la presión alta y me dice: ´pues esa no es una condición grave´, y no me vacunaron”, relató el regio.

Fernando quedó desconcertado porque cuando revisó los requisitos para entrar en esa fase de vacunación, se establece que una causal para recibir la dosis era tener una comorbilidad como la hipertensión.

“Yo antes de ir dije cuál es la cardiopatía que puede provocar y ahí decía varias cosas y unas de las que decía era alta presión, entonces yo me iba por ahí, le decía eso y el paramédico me dijo: ´si a usted le da coronavirus no le va a pasar nada´ yo le dije ¿me lo puede firmar en algún lado?

“Yo le hablé a mi doctor y me dijo ´claro que es una enfermedad crónica´, ¿De dónde saca el paramédico que no es?”, cuestionó el regio.

El hombre hizo la cita el lunes 25 de enero y quedó agendada para el miércoles 27, a las 10:30 de la mañana.

En el viaje, relató, gastó $20,000 pesos que resultaron inútiles al no conseguir la vacuna. Dicho viaje se efectuó, de ida, en avión privado y se regresó en avión comercial.

“Mi enfermedad de presión alta es crónica, la tengo desde mis 27 años y me dijo ´no, pues no, eso no es y no pasa´… Ya no quise discutir tanto y así fue cómo se rechazó”, agregó el regio.

Las vacunas son para los tejanos: Greg Abbott

Ante esta situación, el pasado martes, Greg Abbott, gobernador de Texas, le dijo a la televisora texana KRGV News que tiene alianza con Azteca Noticias Valle (de Texas) que ya no lo permitirían más, pues las vacunas eran sólo para residentes.

“Las vacunas de Texas son para los residentes de Texas. Es verdad que puedes ser del condado de Comal y puedes venir al condado de Bexar a ser vacunado, y así es la manera en como funciona, pero debes de ser residente de Texas para recibir la vacuna de Texas”, dijo el gobernador texano.

Abbott abundó que ese criterio se establece con base en los protocolos establecidos por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos de América.

“Sí tenemos protocolos basados en los estándares de la CDC y es eso: las vacunas de Estados Unidos son para los residentes de Estados Unidos”, afirmó en rueda de prensa ofrecida en San Antonio.

Sin embargo, la televisora referida dio a conocer que el alcalde del Condado de Hidalgo, donde está McAllen, Eddie Olivarez, afirmó el miércoles que no tenía ninguna indicación por escrito en el sentido de sólo vacunar a residentes.

🔴ÚLTIMO MOMENTO🔴 Cinco niños y un adulto mueren durante un tiroteo en #Oklahoma https://t.co/Ll6SBwqFlF — El Mañana (@ElMananaOnline) February 2, 2021