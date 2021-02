Registra Laredo, Texas récord de muertes por el Covid-19

LAREDO, TX.– Las autoridades de salud reportaron ayer una cifra récord de 18 muertes por Covid-19 en la ciudad. Con esta cifra, ya son 650 defunciones desde que comenzó la pandemia en abril del año pasado.

El reporte del Departamento de Salud incluye fallecimientos que estaban pendientes de reportarse en diciembre y enero, pero aun así, constituye un récord para un día.

Oficiales de salud informaron que 11 de los 18 muertos son hombres de entre 40 y 90 años y siete son mujeres de los 60 a los 90 años.

TE PUEDE INTERESAR: Laredo, Texas: Sitio alternativo para pacientes Covid tendrá 30 camas

También se informó que se reportaron 386 nuevos contagios de Covid-19, al subir la cifra de casos de 40 mil 162 el lunes a 40 mil 548 el martes.

De esta cantidad, mil 413 son activos todavía, 38 mil 485 ya lograron recuperarse y se han aplicado 276 mil 348 pruebas.

Nuevo Laredo por su parte reveló a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, 15 nuevos contagios de Covid-19, para sumar 4 mil 511 en el transcurso de la pandemia en la que ya se han recuperado 3 mil 512 pacientes, mientras que 442 aún tienen el virus que ha costado la vida a 557 neolaredenses.

📣 We have 411 new cases (19 are backlogged) and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 42.59% with 68 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/xVeP0Etpuf

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021