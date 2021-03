Se registran explosiones en la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial; estiman 300 heridos

Se registran explosiones en la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial

TE PODRIA INTERESAR: Gobernador de Texas culpa a los inmigrantes de propagar el virus

La agencia de noticias AFP informó que cuatro explosiones de gran potencia se registraron este domingo en la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial.

En las imágenes que circulan por las redes sociales se pueden apreciar casas destruidas, columnas de humo y personas que huyen.

WATCH: Significant devastation after multiple explosions in Bata, Equatorial Guinea. Number of dead unknown, hundreds injured pic.twitter.com/aiFDxyEv7g

— BNO News (@BNONews) March 7, 2021