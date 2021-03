Compartir esta publicación













Registran en fotos y videos “apocalíptica” plaga de ratones que azota casas y granjas en Australia

En el estado Nueva Gales del Sur en Australia, comunidades rurales están sufriendo su peor plaga de ratones en décadas después de una cosecha abundante de grano. Según los testimonios de los habitantes de la zona, recogidos por la agencia Ruters.

Al menos tres pacientes en el hospital local han sido mordidos por ratones. Los supermercados se han visto obligados a almacenar alimentos en contenedores sellados, informó la emisora Australian Broadcasting Corporation.

“Por la noche… el suelo se mueve con miles y miles de ratones corriendo”, dijo el agricultor Ron Mckay a la Australian Broadcasting Corporation.

“¿Puedes imaginar que cada vez que abres un armario o cada vez que vas a tu despensa, haya ratones presentes”?, dijo Steve Henry, un experto en roedores, en declaraciones recogidas por Reuters.

“Y están comiendo en tus recipientes, están ensuciando tu ropa de cama limpia de tu armario, están corriendo por tu cama por la noche”.

