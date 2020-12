Tiembla en Acapulco Guerrero

Compartir esta publicación













A través de la cuenta oficial de Twitter, el Sismológico Nacional informó que a las 4:00 de la madrugada se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.7 en Guerrero.

Así mismo, indicaron que el sismo fue a 29 kilómetros al sureste de la localidad de Acapulco.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cuatro por caso de Alonso y Moreno Valle

A su vez, la cuenta de Protección Civil del estado de Guerrero se sintió en las localidades de Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, Tiztla de Guerrero, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez y mártir de Cuilapan.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 26/12/20 04:15:56 Lat 16.70 Lon -99.69 Pf 5 km pic.twitter.com/S5RryqOQQx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 26, 2020

Las autoridades agregaron que no hubo afectaciones materiales, así como no hubo necesidad de la alerta sísmica ya que la energía no superó los niveles preestablecidos.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 26/12/20 04:15:56 Lat 16.70 Lon -99.69 Pf 5 km pic.twitter.com/S5RryqOQQx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 26, 2020

De igual manera, usuarios indicaron que el temblor se sintió muy “fuerte”, ya que el movimiento los despertó.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 26/12/20 04:15:56 Lat 16.70 Lon -99.69 Pf 5 km pic.twitter.com/S5RryqOQQx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 26, 2020

Estoy en Acapulco zona diamante y aquí trono horrible todo.