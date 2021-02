Regresa el Tec a clases online el lunes

Compartir esta publicación













A partir del lunes regresarán a clases virtuales estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo; esperan un reingreso de 3 mil 300 jóvenes de las diversas carreras. Gustavo Emilio Rojo Velázquez, subdirector académico, señaló que las clases continuarán a distancia, debido a la contingencia del Covid-19.

“Todo será en línea, desde la reinscripción que se segmentó por alumnos regulares e irregulares.

La mayoría deberá estar reiniscritos a más tardar este fin de semana.

Esperemos no tener bajas como en el semestre pasado, que aunque no fue tan fuerte sí tuvimos algunos alumnos que no regresaron a clases por diversos motivos.

Para este inicio de año no sabemos qué tanto nos pueda pegar la pandemia, pero esperemos que reingrese la totalidad”, dijo.

En el semestre pasado, se tuvo un 6 por ciento de bajas, que fueron atribuidas no sólo a la cuestión económica derivada de la pandemia, sino también de alumnos que se cambiaron de escuela, entre otros motivos.

El subdirector académico manifestó que durante el próximo semestres podrían reanudarse las actividades académicas que se habían pospuesto debido a la pandemia.