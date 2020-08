REGRESA VENTA DE CERVEZA LOS FINES

Compartir esta publicación













En la última publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas se dio a conocer que Nuevo Laredo continúa con restricciones propias de la Fase 1, pero con algunos cambios, pues a partir de esta semana se podrá vender alcohol en sábado y domingo hasta las 5:00 de la tarde en tiendas de autoservicio, además de que regresa el servicio de transporte público -capacidad al 50 por ciento- de lunes a domingo y hasta las 8 de la noche.

Además, el decreto estatal establece que los supermercados darán servicio de lunes a viernes hasta las 10 de la noche, mientras que sábado y domingo hasta las 8 de la noche -sin venta de alcohol-.

En relación al giro de restaurantes y servicios de preparación de alimentos con bebidas, podrá operar al 50 por ciento de su capacidad, con servicio de lunes a domingo hasta las 10 de la noche, sin restricción en la venta de alcohol con alimentos y prohibido el servicio de buffet.

A pesar de que no habrá “ley seca”, en el caso de los depósitos no podrán abrir sábado y domingo. No se podrá comprar alcohol en supermercados y sólo se podrán conseguir en tiendas de conveniencia como Oxxo y otras, quienes ya confirmaron lo anterior.

PULGAS PODRÁN ABRIR

En el caso de tianguis, puestos fijos y semifijos, podrán operar con capacidad de visitantes al 25 por ciento, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Mientras que sábado y domingo deberán permanecer cerrados.

En el escrito también se indica que para la industria manufacturera esencial, esta puede operar al 100 por ciento y sin restricción de horario. Para el caso de la no esencial, su capacidad laboral debe ser del 35 por ciento.

PERMANECERÁN CERRADOS

Los giros que permanecen cerrados son: Cines, iglesias, teatros y museos, bibliotecas, salones de eventos y albercas, servicios culturales, deportivos y extracurriculares, gimnasios, actividades deportivas al aire libre, así como en espacios cerrados.

Los lineamientos tienen como vigencia del 18 al 31 de agosto del año en curso.

Las autoridades de Salud determinaron mantener a Nuevo Laredo en Fase 1 y extenderla dos semanas más, al ser considerado entre los municipios en los cuales los contagios no han cedido.

LAMENTAN DECISIÓN

Alejandro Urbiola Morales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), lamentó la decisión de las autoridades de la Secretaría de Salud en el estado de mantener restricciones de Fase I.

“Lo discutimos -hace un rato- con el Secretario de Desarrollo Económico, no creemos justo que el comercio formal sea tan castigado pues no es en el comercio donde se genera el contagio”, indicó el líder empresarial.