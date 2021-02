Regresan a personal de maquiladoras

Compartir esta publicación













Los cortes de luz y la falta de transporte público, provocaron afectaciones esta semana en la operatividad del sector maquilador en Nuevo Laredo.

Como consecuencias de las heladas, el fallo del servicio de electricidad y del vital líquido, generó que trabajadores de las maquiladoras en la ciudad presentaran diferentes inconvenientes para la continuidad laboral, sin embargo, muchos fueron devueltos a sus casas pese a la situación que enfrentaban.

“Desde esta semana empezaron las fallas eléctricas en las diferentes plantas maquiladoras y pues se tuvo que devolver a la gente a sus casas ya que al no existir electricidad pues no hay tampoco agua; por lo que se vieron afectados primer, segundo y tercer turno de lunes y martes”, mencionó Luis Eduardo Martínez López, dirigente de Sindicato de Maquilas.

A pesar que el pasado miércoles aparentemente se restablecieron todos los servicios algunas maquilas aún permitieron la entrada a las 8:00, 9:00 y 10:00 de la mañana precisamente por las temperaturas gélidas que se han venido presentando debido la entrada del nuevo frente frío.

Martinez Lopez, resaltó además que a algunos trabajadores se les pagará al 100 por ciento y otros un porcentaje, como medida que no perjudique al trabajador.

“De esa misma forma camiones que no llegaron, que no pasaron por ellos, se les va a reconocer su día y no va a afectar en su asistencia y puntualidad, eso es lo que estamos cuidando ahorita”, precisó el líder.

Vale la pena resaltar que aunque no está cuantificado aún, las pérdidas por el fenómeno climático fueron considerables, según reveló Luis Eduardo Martínez.