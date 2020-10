Regresan conciertos a la Arena de Laredo; estos son los artistas

Luego de la cancelación de grandes eventos en el Sames Auto Arena de Laredo, Texas, por la pandemia de Covid-19, los conciertos de grupos famosos están de vuelta y ya se comienzan a vender los boletos.

Con la presentación de comediantes de talla internacional, grupos de pop y música de banda, así como obras de teatro la arena de Laredo abrió su calendario de conciertos para volver luego de meses cerrada debido a las restricciones por el coronavirus.

A partir de enero del 2021 comenzarán las presentaciones en el lugar, con la llegada del “Payaso World Tour” del comediante Franco Escamilla, quien estará el 23 de enero en esta ciudad.

Para los amantes del Pop, el 30 de enero se presentará el grupo Reik y al día siguiente, el 31 de enero, estará la obra de teatro “Por qué lo hombre aman a las cabron…” interpretada por Gabriel Soto y Aracely Arámbula.

Para el 26 de febrero estará la banda Matute con una gira de música retro y el 23 abril para los románticos se presentará Ana Gabriel.

Uno de los conciertos más esperados y de los que tuvo que ser cancelado por el inicio de la pandemia es el de la Banda MS; y será el 24 de abril cuando se lleve a cabo, se tomarán en cuenta los boletos que se vendieron para la fecha original.

