Regreso a clases: estos serán los filtros sanitarios en las escuelas durante la ‘Nueva Normalidad’

¡No bajes la guardia frente al #COVID19! Utiliza siempre el 😷 en el espacio público y no olvides el lavado constante de manos o el uso de gel antibacterial y mantener una #SanaDistancia para evitar el contagio del virus 😉 #LlévaloPuesto y #ProtégeteYProtegeALosDemás