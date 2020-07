Huawei excluido de red de telecomunicaciones 5G Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido anunció que en 2021 prohibirá que a los operadores de telecomunicaciones que vayan a adquirir la tecnología 5G de Huawei, para garantizar la seguridad, tras sanciones aplicadas a la empresa china por EE. UU por posibles espionajes.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, dijo que absolutamente toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico del actual año a 2027.

Dowden comunicó esta medida tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional -formado por algunos ministros y el abogado del Estado y presidido por el primer ministro, Boris Johnson-, que anuló otra decisión de enero que autorizaba a Huawei a acceder a partes no estratégicas de la red 5G, al considerar que suponía un riesgo “controlable” para la seguridad nacional y que puede perjudicar.

El ministro explicó que las circunstancias han cambiado completamente y el Consejo “ha tomado en consideración” la decisión anunciada en mayo por EEUU, inmerso en una guerra comercial con China, de restringir la venta de chips de fabricación estadounidense a la gigante asiática, lo que pone en peligro “la cadena de suministro” al tener menos mercados para expandirse.

Las sanciones de la primera potencia mundial “limitan la capacidad de Huawei de producir y exportar productos importantes”, lo que crea “incertidumbre en torno a la cadena de suministro” y el Reino Unido, declaró el político conservador. “Para ser claros, desde el final de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei, y, cuando se apruebe la ley de seguridad en las telecomunicaciones, será ilegal hacerlo”, dijo.

Dowden admitió que la exclusión de la empresa china ralentizará entre 2 y 3 años el desarrollo de la red de alta velocidad en este país y aumentará el coste en unos 2.000 millones de libras (2.200 millones de euros).

“Instead of ‘levelling up’ the government is levelling down and we urge them to reconsider. We remain confident that the new US restrictions would not have affected the resilience or security of the products we supply to the UK.” 2/4 pic.twitter.com/ovGe7CtdAm

— HuaweiUK (@HuaweiUK) July 14, 2020