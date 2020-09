Reloj muestra cuánto tiempo queda para salvar el planeta y es alarmante

Pandemia, plaga de langostas, eventos meteorológicos impresionantes, nunca antes vistos y hasta asteroides han sido para muchos presagio del fin del mundo como lo conocemos y ahora, como si todo esto no nos fuera suficiente, una instalación artística de un reloj en Nueva York comenzó a representar una cuenta regresiva.

Se trata del reloj Metronome, muy cerca de Union Square, donde está instalada esta obra de arte que cuenta con 5 pantallas led que mostraban la hora en un formato de 24 horas, pero desde el sábado pasado, dicha disposición cambió.

Cerca de las 15:20 horas del pasado 19 de septiembre, tiempo local, las pantallas mostraron la frase “La Tierra tiene una fecha límite” y posteriormente aparecieron los números 7:103:15:40:07, como representación de los años, días, horas, minutos y segundos que tiene nuestro planeta antes de sufrir los irreversibles cambios ocasionados por el cambio climático.

Golan y Andrew Boyd realizaron el cálculo de esta cifra con base en el instituto de investigaciones de Mercator sobre el Cambio Climático en Berlín. El reloj muestra una cuenta regresiva, la cual cambia segundo a segundo.

