Renuncia al PAN tras 25 años de militancia

Señaló que la decisión fue pensada porque no está dispuesto a ser la mascota del gobernador García Cabeza de Vaca

Compartir esta publicación













Luego de militar 25 años en el Partido Acción Nacional, Carlos Becerra decidió presentar su carta de renuncia, señalando que ya nada queda de los principios por los que se creó, y que además pasó a convertirse en un “club familiar”.

“Estoy renunciando a un partido en el que estuve desde 1996, fueron 25 años de militancia; sin embargo, es una renuncia extraña en el sentido de que siempre se renuncia a algo, y pues no se puede renunciar a la nada a mi punto de vista, ¿a qué renuncio si ya no hay nada?”, expresó Becerra, tras mencionar que se siente defraudado por el deterioro de los ideales del partido.

Señaló que la decisión fue pensada porque no está dispuesto a ser la mascota del gobernador García Cabeza de Vaca, y a estar envuelto en problemas políticos que han surgido hasta la fecha.

“No estaba dispuesto a hacer la mascota del Gobernador que tiene problemas legales, muy serios. Yo no renuncié al partido, el partido renunció a sí mismo, a sus principios. Estamos viendo ahorita la debacle no solamente política, sino también de carácter moral”, afirmó.

El abandono de militantes del PAN en Nuevo Laredo no es algo nuevo, en las últimas semanas varios grupos panistas decidieron renunciar, iniciando el exregidor Luis Cavazos Cárdenas, la lideresa juvenil Samantha Rodríguez Cantú, así como Julia Elida Ortega, con más de 18 años de trayectoria, César Bolaños Hernández, entre otros, quienes contaban con una trayectoria de años y que además ocupaban importantes cargos internos.

Es por ello que el panorama actual del instituto político se ha visto afectado, según los militantes que han decidido abandonarlo, pues el desempeño del partido está sacando a flote su realidad.

“No me estoy inventando nada, estamos viendo el poco desempeño en la administración pública municipal, cinco años de casi nada, estamos viendo escándalos que ha habido en el Estado, que no son inventados, entonces ya no queda nada, nada más quedan los mismos personajes. El partido se convirtió en un club familiar, como muchos, con una “juniorcracia”, puros hijos e hijas, pero sin ningún talento propio”, puntualizó.