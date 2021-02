Renuncia alcalde de Texas que criticó a quejosos por falta de electricidad

Compartir esta publicación













HOUSTON – Tim Boyd, alcalde del oeste de Texas que pidió a los residentes de su pequeña ciudad que dejaran de quejarse por el hecho de no tener electricidad renunció tras la avalancha de críticas que recibió tras publicar sus pensamientos en Facebook.

Tim Boyd, ahora exalcalde republicano de Colorado City, una población a unas 80 millas de Midland publicó en la red social una descarnada crítica a quienes se quejaban por los problemas del estado para generar energía, que dejaron a millones sin el servicio eléctrico en medio de la peor helada vivida en el estado en una década.

Alcalde de Texas molesto por actitud de sus gobernados

“Nadie le debe nada a tu familia, ni es la responsabilidad del gobierno local ayudarte durante estos tiempos. Nada o ahógate, es tu decisión”, escribió Boyd en su red social, que rápidamente se viralizó.

“La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio no te deben NADA. Estoy cansado de la gente buscando guía”, agregó

Boyd continuó con su mensaje: “Si no tienes electricidad mira a ver qué haces para mantener a tu familia abrigada y segura. Si no tienes agua enfréntalo y piensa qué hacer para sobrevivir y proporcionársela a tu familia. Ahora, si estás sentado en tu casa en medio del frío porque no tienes electricidad esperando a que alguien haga algo por ti por que eres flojo, es el resultado directo de la forma como te criaron”, agregó.

Finalmente, señaló que estaba “enfermo y cansado” de la gente que buscaba limosnas y que la situación actual es “lamentablemente un producto de un gobierno socialista”.

El ahora exalcalde dijo que ya había entregado su renuncia al momento de hacer la publicación, la cual borró ante las fuertes críticas.

Colorado City es una ciudad de unos 4,000 habitantes.