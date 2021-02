Reportan tres persecuciones en Laredo, TExas

El DPS de Texas tuvo la mañana de este miércoles tres persecuciones de traficantes de humanos, todas en el en sur de Laredo, en dos agarraron a los “coyotes”, un tercer caso tuvieron que dejar ir al delincuente porque iba “volando” en un Mercedes Benz gris y podía causar muerte en su huida.

El primer caso ocurrió como a las 08:50 horas, empezó en la carretera a Zapata, junto a un restaurante de tacos, terminó hacia el norte, en Jarvis y Guatemozin, barrio Three Points, chocó contra el pilar de una casa ubicada frente al parque de dicho barrial.

Se trata de un Chevrolet Malibú, color dorado, manejado por José Hernández Mendoza, de 21 años de edad, llevaba a 4 indocumentados, uno logró huir a pie.

El segundo caso a las 11:30 de la mañana, inició en calle Palo Blanco y avenida Martín sección sur, junto a la escuela secundaria Cigarroa, barrio Santo Niño, un auto Dodge Charger, color negro.

El tipo corrió, logró huir pero el patrullero estatal de caminos tomó las placas y fueron a la casa donde esta registrado el coche, era de una jovencita, al parecer novia del tipo que conducía el auto deportivo, pero ella no confirmó la relación entre ambos.

Se descubrió que el individuo tiene una orden de arresto con los Mariscales de Estados Unidos, a estos se les remitió esta investigación, ellos lo arrestaron y se lo notificaron al DPS de Texas.

Erick Estrada, Sargento y Vocero del DPS de Texas, informó de lo anterior y dijo que después le entregarían los federales al traficante de humanos y proporcionaría su nombre y demás datos.

Y agregó el Sargento Estrada que un tercer caso, fue un auto europeo, marca Mercedes Benz, color gris plomo o plata, a quien en el bulevar Cielito Lindo, lo empezó a seguir un Trooper de la corporación.

“Pero lo tuvo que dejar ir, pues se iba pasando altos de las esquinas y luces rojas de semáforos, muy veloz, a esos autos se les deja de perseguir, para ver si se le puede copar escalonadamente, con patrullas a cada cierta distancia, pero lo tuvieron que dejar marchar, por temor a que causara muertes en su huida”, comentó Estrada.

La última vez que le vieron fue en la calle San Luis, barrio Santo Niño, pero ya se investiga.

