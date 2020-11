VIDEO: Puente colapsa durante transmisión en vivo y reportera vive para contarlo

Un canal de noticias de Carolina del Norte captó el momento en que parte de un puente se derrumbó, durante una lluvia, justo cuando una reportera se encontraba a pocos metros realizando una transmisión.

Amber Roberts, de una corresponsalía local de Fox, mostraba a los espectadores el aumento de agua debajo de un puente y los daños en la carretera del condado de Alexander. En ese momento sucedió algo increíble.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I’m sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today’s #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020