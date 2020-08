Reprimen y hostigan a personal de salud en Nuevo Laredo, Estado los abandona

Compartir esta publicación













En medio de una pandemia y crisis de salud, las fricciones y protestas por presuntos malos tratos, falta de insumos y garantías para el personal médico en la localidad derivaron en el repentino despido de dos doctores con trayectoria y puestos claves para el sistema de salud.

Luego de cuatro días de protestas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 destituyó a los médicos Francisco Mejía Barrientos, quien hasta hace poco era coordinador de salud, y Agustín Carballo, el primero con 25 años de labor y el segundo con 10, en el módulo de salud de la colonia Francisco Villa.

Más de 120 empleados se unieron y aportaron sus firmas para exigir la destitución de Oscar González Arrambide y a las autoridades estatales parece no importarles, ya que cuenta con un sinfín de denuncias y lejos de una negociación, los reprimen con esta acción.

“Exigimos la destitución del doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N. 5, es una persona prepotente, autoritaria, con falta de conocimiento para estar a cargo de esta jurisdicción; segundo, reclamamos el pago de Covid para todos los compañeros, que es un pago que se da a través del Estado y éste se da sólo a los allegados; tercer punto, el resguardo de los compañeros de alto riesgo como son los diabéticos y los hipertensos”, expresó el doctor Gabriel Mejía Barrientos, representante de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

Denunció que a pesar de que se les envió cubrebocas N95, no se les han entregado, ni gel antibacterial y no saben el destino de todas las donaciones de la comunidad.

“No nos han dado equipo de protección personal, ni un solo cubrebocas, gel antibacterial, mucho menos han sanitizado las unidades médicas, a pesar de que somos una institución, la primera en salud para dar el ejemplo a los demás”, declaró.

Mejía Barrientos señaló que pese a que ellos han llevado una manifestación pacífica, el Estado no ha cumplido con su compromiso de la destitución de González Arrambide, y en respuesta despidieron a los dos médicos por ser de contrato, por lo que no pueden manifestarse a pesar de que son afectados con estas irregularidades.

Los trabajadores acusaron a González Arrambide de hacer señalamientos inapropiados a los manifestantes e incluso mostraron una fotografía en la que se ve al jefe de la Jurisdicción que responde con una seña impropia mientras ellos mostraban pancartas con leyendas como: “¡Fuera jefe jurisdiccional y personal administrativo”, “¡Ya no más prepotencia!”, “Estamos hartos de los abusos del doctor Oscar González”, “Recuerda que con 20 años te ibas a las 12:00 del mediodía”, “El peor jefe de la Jurisdicción”, entre otras.

“A mí me hostigaba con el personal de recursos humanos para ver si me encontraba en mi lugar, hasta ahora todo lo que traemos de protección nos ha costado a nosotros, no sabemos a dónde han ido a parar las donaciones que ha hecho la gente”, manifestó Gloria Esther Bustos, quien ha sido víctima de arbitrariedades.

Los sindicalizados manifestaron que la protesta pacífica fuera del horario de trabajo continuará hasta que se logre una negociación con el Estado y se destituya a González Arrambide, jefe jurisdiccional.

