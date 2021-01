Requiere menor de plaquetas

Compartir esta publicación













La salud y la vida de Debany como muchos otros pacientes que requieren de plaquetas está en riesgo, ya que el aparato para este proceso no funciona en el Hospital del Seguro Social, por lo que los familiares de los pacientes se ven en la necesidad de buscar servicio particular, con un costo superior a los mil 800 pesos.

Debany tiene 5 años y lucha el contra la leucemia linfoblástica aguda tipo B -cáncer de médula ósea-, desde hace cuatro años requiere de cuatro plaquetas, pero es inalcanzable para su familia y el IMSS no le responde, sólo que la máquina tal no funciona y no hay fecha para cuando esté lista.

“Andan entre los mil 800 pesos, necesito de cuatro plaquetas, serían 7 mil 200 pesos, recursos que no tengo. Ya hablé con el personal del IMSS, la respuesta es que no sirve la máquina, pero la vida de mi hija está en riesgo si se complica su salud”, expresó Estrella Marisol Reyes Sánchez, madre de Debany.

Dijo que como su hija, hay muchos otros niños con cáncer, por lo que teme que esto afecte más a su pequeña, ya que las recaídas no son buenas y la esperanza de un trasplante de médula ósea se torna cada vez más lejano.

“Yo llevé mis donadores, cumplí con todo el proceso y el IMSS me los rechazó por esta causa, pero no nos soluciona el problema, quiere que lo hagamos nosotros, y no cuento con recursos para hacerlo”, externó la afligida madre, mientras su hija lucha por vencer esta enfermedad desde la cama pediátrica del IMSS.

Comentó que lo único que pide al IMSS es que se hagan responsables, ya que ella cumplió con todos los requisitos que le pidieron, y teme por la vida de su pequeña.

Las personas que deseen apoyar para que Debany tenga sus plaquetas, pueden hacer sus donaciones en la cuenta 4152 3135 7505 1466 de la sucursal Bancomer que está a su nombre Estrella Marisol Reyes Sánchez o comunicarse al teléfono 867-273-4002.