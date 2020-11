Rescatan a abuela de incendio

Compartir esta publicación













El susto de su vida se llevó una ancianita ya que cuando dormía, una de sus vecinas empezó a tocar la puerta de su casa para que se levantara ya que había un incendio en el patio de su casa.

A sus 80 años, doña Panchita, pudo levantarse y abrió la puerta principal para ponerse a salvo, dándose cuenta que lo que se quemaba era un cuarto de madera construido en el patio de su casa ubicada en la cuadra 209 de la avenida Galeana, a espaldas de la Iglesia Santo Niño.

ESTABA DORMIDA

“Yo estaba dormida y empecé a escuchar que alguien estaba tocando la puerta de la casa y como pude me levanté y fui a abrir, era mi vecina quien me avisó del incendio y me pidió que saliera a la calle”, dijo doña Panchita.

Lo que se quemaba era un cuarto de madera construido en el patio de la casa, observándose que el fuego fue provocado por otro incendio de unos locales abandonados ubicados por la calle Bravo entre las calles de Reynosa y Galeana.

Los bomberos ingresaron a la casa de la anciana señora y de inmediato empezaron a rociar agua hacia lo que se estaba incendiando y que quedó destruido por el fuego.

El incendio de los locales abandonados, entre ellos un antiguo bar y el cuarto de la casa de doña Panchita surgió luego que al parecer personas sin hogar prendieron fuego para calentarse durante la madrugada.

Al parecer, las llamas de “la lumbrita” se salieron de control y causaron el gran incendio en el Centro Histórico.