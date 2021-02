Salvan a niños y abuelita migrantes de morir ahogados en el río Bravo

Una mujer y sus dos nietos pequeños fueron rescatados tras haber quedado varados en medio del Río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México, informó la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río, en Texas.

El rescate se llevó a cabo esta semana por parte de un equipo de la Patrulla Fronteriza de Eagle Pass, el cual se encontraba recorriendo el río en una lancha.

Según las autoridades, los agentes fronterizos vieron a la familia aferrándose a una roca y se acercaron para brindar auxilio.

La abuela y los dos niños aparentemente habían intentado cruzar el río para ingresar a territorio estadounidense de manera ilegal.

Attempting to illegally cross the Rio Grande River is dangerous! Yesterday, a woman and her two grandchildren attempted to cross the Rio Grande and became stranded on a boulder. Thankfully, Del Rio Sector agents out of Eagle Pass Station were able to rescue the family. pic.twitter.com/xJ5RdSSCyV

— Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) February 9, 2021