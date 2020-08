Netflix confirma serie de acción real RESIDENT EVIL

Que una serie basada en Resident Evil estaba en marcha no era ningún secreto. Deadline ya anticipó en 2019 que Netflix estaba trabajando en una serie de acción real, aunque la plataforma no lo había confirmado oficialmente hasta ahora. A través de Twitter, la compañía ha informado de que el clásico de Capcom contará con una adaptación televisiva en colaboración con Constantin Films. “Cuando las niñas de Wesker se mudan a New Raccoon City, los secretos que descubren tal vez sean el final de todo. Resident Evil, una nueva serie de acción real basada en el survival horror de Capcom, llegará a Netflix”, publican en el tuit.

La publicación viene acompañada de una foto del guión del primer episodio, así como de un segundo mensaje en el que comentan que la primera temporada contará con 8 episodios de una hora. Andrew Dabb (Supernatural) ejercerá de showrunner y de productor ejecutivo, mientras que Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigirá los dos primeros episodios.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

