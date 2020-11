Restringen el paso de niños y abuelos a frontera de Nuevo Laredo

Tampoco se permite el ingreso de personas que vienen de visita a viajes no esenciales; los paisanos si puede cruzar desde Laredo, Texas

Si no tiene cómo comprobar que su vista a Nuevo Laredo es esencial no se arriesgue… será regresado. En el caso de los paisanos, su viaje será considerado como esencial, pero serán detenidos para revisarles temperatura, que traigan cubrebocas y detectar que no vengan con síntomas de Covid, en caso de ser así serán referidos al médicos y devueltos a su ciudad de origen, declaró Adolfo Benavides Guerra, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ayer en el filtro Sanitario del Puente 2.

“Los viajes de los paisanos son considerados especiales, con ellos no aplica el hoy no circula, aquí a quienes se les niega el ingreso al país es a los vecinos de Laredo, Texas, que vienen sólo a pasear, al menos que traigan cómo justificar que su vista es esencial como ir al médico, al veterinario, entre otros”, expresó Benavides Guerra.

El filtro sanitario estará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, pero con la posibilidad de extenderse hasta las 10:00, e incluso las 24 horas, según el flujo de vehículos.

Revisarán la temperatura, cubrebocas, no más de dos personas en los vehículos y el Hoy no Circula, en este caso los lunes son con la terminación 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, y así sucesivamente, y el sábado no circulan del 0 al 4, y los domingos del 5 al 9.

“Vamos a estar retornando a la gente que no tenga nada esencial qué hacer en la ciudad, esto para controlar la propagación del virus, sobre todo porque se ha disparado al sur del estado y en los estados vecinos, como Nuevo León, Coahuila y el mismo Texas, por lo que queremos que Tamaulipas está blindado para evitar esta propagación del virus”, explicó.

Indicó que tampoco está permitido el ingreso de menores y adultos mayores de 65 años. “Aquella persona, empresario, transportista, agente aduanal, doctor, pero que viva en los Estados Unidos y su lugar de trabajo sea en el país, siempre y cuando tenga un comprobante, no se le va restringir el paso a ellos”, aclaró.

A pesar de que las autoridades en ambos Laredos han exhortado a la ciudadanía para evitar los cruces no esenciales hacia el lado mexicano, ayer con la instalación del filtro sanitario se presentó un gran flujo de laredenses, quienes en su mayoría buscaban pasar el “Día de Acción de Gracias” en Nuevo Laredo y otras partes de la República.

Fueron cientos de automóviles quienes pasaron por el Puente 2 que buscaban entrar a territorio mexicano para pasar lo que sería la celebración previa a las vísperas navideñas.

Muchos fueron los que pudieron seguir su camino tanto a Nuevo Laredo, como a diversas partes del Estado y del país.

Sin embargo, hasta las 12:00 del mediodía del día de ayer fueron regresados más de 50 vehículos que intentaban cruzar junto con niños menores, y otros que incumplieron con los requisitos esenciales para llevar a cabo el cruce, por lo que no les quedó más opción que regresar hacia Laredo, Texas.

