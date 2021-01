Restricciones de EU separan a familias

Los cierres en los puentes a cruces no esenciales han separado a cientos de familias en esta frontera

Desde hace un año, Alma Venegas dejó de ver a sus sobrinos, el Covid-19 y las restricciones en los puentes internacionales que se aplican desde marzo, les han impedido reunirse físicamente y aun cuando ha sido difícil mantener el distanciamiento social entre la familia, saben que es por la salud de todos.

“Claro que los extraño mucho y a pesar de que ellos pudieran cruzar a Nuevo Laredo por ser ciudadanos americanos, no cruzan para evitar riesgos, pues ambos trabajan como paramédicos, así que sólo los he visto a través de una pantalla, es difícil cuando la familia es unida y de un momento a otro tienes que separarte, no por un corto periodo pues ya hace un año que inició esto”, expresó.

Así como ella, a cientos o quizás miles de familias el Covid-19 las ha distanciado físicamente y esperan que este 2021, la situación mejore para ambos Laredo, pues los estragos de la pandemia pesan para quienes viven en ambos lados de la frontera, no sólo por la cuestión emocional sino comercial.

Así como Alma, Sanjuana Solís espera que este año la salud en ambas ciudades mejore y que el semáforo sanitario permita el ingreso de mexicanos a Estados Unidos de forma terrestre, ya que extraña tanto ver a su hija y nieto, quienes frecuentemente viajaban de San Antonio a Nuevo Laredo o viceversa, pero hoy los encuentros se han reducido sólo a visitas virtuales.

“Cada año celebramos las fiestas todos juntos, ahora me hicieron falta, pues el Covid-19 no nos ha dejado vernos, yo porque no puedo cruzar a Laredo y ellos para evitar contagiarnos, pues sabemos los riesgos que existe”, señaló la señora Sanjuana, a quien se le quebró la voz.

Han pasado exactamente nueve meses desde que el paso a mexicanos con visa de turista quedó suspendido, debido al número de casos que se registraba en ambas ciudades.

Sin embargo, tanto neolaredenses como laredenses han hecho frente a la pandemia, buscando la mejor manera de permanecer unidos aún en la distancia.