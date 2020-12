Aficionados resuelven código de Asesino del Zodiaco, 51 años después

Han pasado más de 50 años desde que el llamado Asesino del Zodiaco comenzó a aterrorizar las calles del norte de California. Y ahora se cree que un equipo de descifradores de códigos finalmente resolvió uno de los misteriosos mensajes codificados que el asesino envió al San Francisco Chronicle en 1969.

El mensaje, apodado «cifrado 340», fue resuelto por un trío de descifradores de códigos. Se trata David Oranchak, un desarrollador de software en Virginia; Jarl Van Eycke, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano.

La decodificación del cifrado enviado por el Asesino del Zodiaco reveló el siguiente mensaje. Se envió en letras mayúsculas, sin puntuación e incluía el error ortográfico del paraíso (paradice en vez de paradise; reflejado deliberadamente en la traducción con el error equivalente en español):

«Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme

Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí

No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraízo antes.

Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraízo así que le tienen miedo a la muerte.

Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraízo».

El programa de televisión al que se refiere el mensaje es «The Jim Dunbar Show», un espacio de entrevistas de televisión del Área de la Bahía. El mensaje cifrado se envió dos semanas después de que una persona que aseguraba ser el Asesino del Zodiaco llamara al programa.

#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020