Resuelven el misterio de la aparición de los monolitos

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la repentina aparición de monolitos en distintas partes del mundo, lo que generó un sin fin de teorías conspirativas.

Como era de esperarse, algunos internautas confesaron que los objetos fueron colocados por extraterrestres, quienes trataban de enviar un mensaje a la humanidad; otros señalaron que solo se trataba de una broma de mal gusto.

¿Dónde aparecieron?

El primer monolito fue localizado en el desierto de Utah, Estados Unidos; el siguiente en cerca de un monumento arqueológico de la Fortaleza Petrodava Dacian, ubicada en la ciudad de Piatra Neamt en Rumania.

A través de Instagram, el colectivo The Most Famous Artist publicó una fotografía de un monolito triangular plateado recién salido de un taller aún con el empaque. En la descripción de la imagen se lee “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial?”. El grupo declaró que “sólo” están pidiendo 45 mil dólares y aseguraron que incluye un certificado de autenticidad.

Hasta ahora el grupo liderado por Matty Mo ha publicado un video del render del monolito y el arte conceptual de la instalación, el cual dicen haber realizado en el mes de agosto de este año.

Surge un tercer monolito misterioso, ahora en California

¿Quiénes son The Most Famous Artist?

Entre los comentarios del colectivo se puede leer que para muchos no era sorpresa enterarse que The Most Famous Artist eran los autores del acto viral porque no sería el primero en su CV. En su sitio web, el grupo también se hace responsable de la broma con la que inició el año 2017: el cambio del letrero de Hollywood a “Hollyweed” (weed en inglés significa marihuana). También dicen ser los autores del cambio de bandera al puente de Brooklyn de 2014, performance en el que sustituyeron la bandera de Estados Unidos por una totalmente blanca.

¿Trump detrás de los monolitos?

Ahora, un internauta en redes sociales tomó con el mejor humor la aparición de los monolitos y realizó un video que inmediatamente se volvió viral.

“El misterio del monolito ha sido revelado…”, escribió el usuario de Twitter.

Lo curioso de la grabación es dentro del monolito se encuentra oculto el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presuntamente es el responsable de las apariciones.

Finally. The monolith mystery has been revealed… pic.twitter.com/tArPya49pF — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 18, 2020