Retornan a ciudadanos de Laredo por no cumplir medidas de restricción

Aunque el filtro no es permanente, por la mañana regresaron a más de 100 carros

Decenas de ciudadanos de Estados Unidos que intentan ingresar a México por la frontera de Nuevo Laredo han sido retornados por el filtro sanitario que se encuentra en la entrada el Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln.

Luego de que en el estado se regresó a la Fase Uno e implementaran de nueva cuenta el “doble hoy no circula”, personal de la Coepris instalado en el filtro han estado retornando vehículos cuyas placas terminan en el número que no debe circular en el la ciudad.

Además que otra gran parte de las personas que regresaron a Laredo, Texas fue por no cumplir con las reglas de sanidad como el uso de cubrebocas o venir más de dos personas en un solo coche.

De acuerdo con los encargados del filtro, en el transcurso de la mañana de este viernes se habrían regresado a cerca de 100 vehículos por cumplir con lo anterior.

Sin embargo, a pesar de que supuestamente se intensificó el filtro para evitar que las personas crucen de Laredo a Nuevo Laredo ante el alarmante aumento de casos de coronavirus en ambos lados de la frontera, algunos usuarios han denunciado a través de redes sociales que el filtro no es permanente y esto es aprovechado por algunas personas para cruzar sin ninguna restricción.

“El problema es que no siempre hay personas en el filtro y he visto como en facebook avisan cuando está solo para que la gente de Laredo se cruce, no han entendido que la restricción para cruzar es por como están las cosas”, denunció un usuario en redes sociales.

Las personas que desean cruzar de Laredo a Nuevo Laredo deben portar cubrebocas y no pueden ir más de dos personas en un solo vehículo, en caso contrario podrán ser regresados, además que se les aplicará el doble hoy no circula tomando en cuenta el último número de la placa de su coche.

El doble hoy no circula es de la siguiente manera:

Día Terminación de la placa

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

Fines de semana no aplica

