Dallas: ‘Carnita asada’ termina en tragedia; 14 contagiados de covid-19; uno ya murió

A pesar de que habían respetado rigurosamente la cuarentena obligatoria, Tony Green y su esposa invitaron a varios de sus parientes a su casa para compartir una pequeña reunión luego de que levantaran algunas restricciones en esa ciudad, indicó el noticiero KDFW. Ninuno pensó que esa reunión terminaría en una tragedia

“Todos me han asegurado que no es mi culpa, pero el virus se extendió porque tuve la idea de reunirnos. Estoy teniendo un momento difícil con esta situación”, manifestó el hombre en este mismo medio.

El informativo, adicionalmente, señaló que 14 miembros de la familia Green fueron diagnosticados con la enfermedad respiratoria 13 días después de que se llevará acabo el asado. Incluso, señaló que uno falleció hace algunos días, una gran tragedia

