Fiestas, bodas y reuniones provocaron repunte de Covid-19 en Tamaulipas

Las reuniones familiares, fiestas, cumpleaños, bodas y quinceañeras, son el origen del repunte en la incidencia de contagios que ha registrado Tamaulipas en lo que va de la última semana y que representa el inicio de una exponencial segunda “ola” que autoridades de salud no podrán controlar si la población no comienza a cambiar los hábitos en su conducta entorno a las medidas que se deben de seguir para mitigar la enfermedad.

Así lo advirtió en rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Gloria Molina Gamboa, explicando que luego de 14 semanas a la baja de manera consecutiva, en la semana epidémica número 43 (al corte del 24 de octubre) se tuvo un marcado crecimiento superando una vez más los 200 nuevos casos diarios, por lo que se requiere que la comunidad de manera ‘urgente’ haga conciencia de que aún no se puede regresar a la vida de antes.

“Eso significa que volvemos hacia arriba (…) no se debe de asistir a reuniones o eventos sociales, la reactivación económica es para evitar la pérdida de empleos, las fiestas pueden esperar, la salud y la vida no, en esta semana epidemiológica esos pacientes tienen el antecedente de haber asistido a una reunión social (…) si no nos ayudan a tener cambios en sus hábitos y pensar que no podemos regresar a nuestra vida de antes, no vamos a poder controlar la segunda ‘ola’ que viene para Tamaulipas”.

Lo anterior, al informar que el rebrote de Covid-19 se vivirá de manera simultánea con la temporada estacional de influenza y la epidemia de dengue que se ha declarado en Tamaulipas, tres enfermedades con una alta incidencia de mortalidad, así lo expresó de manera contundente la funcionaria, al acompañar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el encuentro semanal que sostiene con medios de comunicación.

Dijo que, de acuerdo con el comportamiento del virus SARS-CoV-2, de cada 100 pacientes que se contagian del grupo de los 60 a 69 años de edad, el 23% de ellos mueren, incidencia que aumenta a un 47% en mayores de 90 años de edad, mientras que por influenza de cada 100 casos identificados llegan a morir 10 pacientes los cuales tienes dos indicativos primordiales, no cumplen con el tratamiento fármaco y no tienen la vacuna.

Dijo que hay personas sin enfermedades crónicas que han llegado a fallecer por esta pandemia, ya que el Covid-19 no tiene un patrón específico, por lo que mientras no exista un tratamiento o vacuna no se pueden controlar las complicaciones que genera al organismo.

Molina Gamboa aseguró que, hasta el momento Tamaulipas sigue en semáforo de riesgo amarillo, aunque recomendó no ingresar a restaurantes ni salas de cine, aunque estos espacios ya hayan sido reabiertos, así como no organizar eventos festivos, aunque sean familiares y no llevar a niños ni adultos mayores a espacios públicos, además de seguir con las normas ya establecidas, principalmente cumplir con el obligatorio uso de cubrebocas.

En esta tendencia, es Ciudad Victoria el municipio que se ha convertido en el centro de la pandemia, seguido de Tampico y Matamoros, siendo 7 las ciudades en las que se reúnen el mayor número de casos activos, que son también: Reynosa, Nuevo Laredo, Madero y Altamira, en este contexto se informó que una segunda curva sería más elevada que lo que ya se vivió en los meses críticos, al ejemplificar con lo que se vive en países de Europa.

Recordó que las tres enfermedades, dengue, influenza y Covid-19 presentan la misma sintomatología inicial, son contagiosas a excepción del dengue que se transmite por el piquete del mosco y pueden llegar a causar la muerte. Hasta el último informe iban contabilizados 31 mil 821 casos acumulados con mil 574 activos de coronavirus; mil 619 casos de dengue confirmados como positivos y 10 mil 318 sospechosos; además de mil 41 casos sospechosos de influenza.

