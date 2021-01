Revelan primera imagen de LeBron James en Space Jam 2

HBO Max presentó los proyectos que tienen programados para el 2021, entre ellos Space Jam 2.

LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, será el protagonista de la secuela de la película noventera de Michael Jordan con los Looney Tunes.

Apenas dura un par de segundos, pero puede apreciarse a The King, junto a Bugs Bunny, que se estrenará el 16 de julio en la plataforma –que todavía no tiene fecha para llegar a México– y en cines.

Hace unos meses, se filtró el uniforme que portará James, cuatro veces campeón de la NBA, en el filme.

