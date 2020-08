Revise la señal de internet

Compartir esta publicación













Con las clases en línea es necesario tener una buena señal, por lo que debes de revisar donde está colocado el router o modem, cuántas personas están conectadas de la misma línea, sin embargo es posible mejorar la cobertura de tu red doméstica haciendo algunos pequeños cambios y revisando si hemos tomado las decisiones adecuadas.

Revisa si has colocado el router en el lugar adecuado.

A lo mejor lo situamos en un rincón, un poco escondido para evitar que rompiese la armonía estética de tu hogar. Pero el router funciona con ondas, como las de la radio o las de tu teléfono celular, lo que hace que cualquier obstáculo -unas cortinas, un libro- pueda interferir en su cobertura.

Lo mejor es colocarlo en un lugar alto, ya que la señal se expande hacia abajo y hacia los lados, y asegurarse de que no hay objetos alrededor.Como la señal se expande en todas las direcciones, lo mejor es situarlo en el centro de la habitación.

También es importante que lo coloques en la habitación donde más vayas a usarlo. Algunos aparatos, como teléfonos inalámbricos y microondas, pueden interferir en la señal, por lo que es mejor no situar el router cerca de alguno de ellos.

Es posible que, si eres el único privilegiado vecino con una red wifi en tu edificio, tu señal sea buena. Pero, siendo realistas, esto es poco probable. Mucha gente tiene una conexión a internet doméstica estos días y seguramente tu red está funcionando en el mismo canal que la de algunos de tus vecinos.

Haciendo algo sencillo -elegir el canal que esté más libre- puedes mejorar mucho la cobertura de tu wifi.

Si tienes una casa grande, es probable que la señal no llegue a todos los rincones. Existe una variedad de aplicaciones que te permiten saber qué canal debes elegir.

Una de las más utilizadas es WiFi Analyzer, para Android, que proporciona gráficos para ver qué canal está utilizando cada router y recomienda los mejores. Para cambiar el canal, se puede preguntar a la empresa suministradora o utilizar el manual de instrucciones, si es que el router es de nuestra propiedad.

Si, a pesar de esto, tu red sigue funcionando lentamente, puede ser que alguien te esté robando el wifi. Para averiguarlo, puedes utilizar alguno de los programas o aplicaciones que existen en el mercado para indicar qué dispositivos están conectados a tu red en un determinado momento.

Si hay alguien usando tu red, debes ir a la configuración de tu router para bloquearle el acceso y hacer que solo puedan conectarse a tu wifi algunas direcciones MAC (Control de acceso al medio), para lo que hay multitud de tutoriales en Internet.

Otra cosa que debes hacer es cambiar tu contraseña de forma inmediata.Si has probado todas las opciones anteriores y no se ha solucionado el problema, quizás no te quede más remedio que instalar un aparato extra, sobre todo si vives en una casa de varias plantas o con paredes muy anchas.